ФАС призвала 18 торговых сетей ограничить наценки на школьные товары

ФАС призвала 18 торговых сетей ограничить наценки на школьные товарыПисьма от ведомства получили «Мэлон Фэшн груп», Х5, «Детский мир» и другие
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила 18 торговым сетям письмо, в котором напомнила о необходимости ограничить наценки на наиболее востребованные школьные товары. Об этом сообщило ведомство.
В надзорной службе подчеркнули, что компаниям важно сохранять добросовестное рыночное поведение в период подготовки школьников к новому учебному году, когда спрос на товары повышен.
В августе 2025 г. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что минимальная цена, за которую в российских торговых сетях в преддверии учебного года продают школьные наборы, снизилась в среднем на 18% в 2025 г. в сравнении с 2024 г. По данным аналитиков, их стоимость составила 5228 руб. для мальчика и 4768 руб. – для девочки. Тогда ассоциация учитывала канцтовары, форму для школы, а также кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный рюкзак.