Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,412+0,74%CHKZ15 250+2,69%ARSA5,76-1,54%IMOEX2 167,79+0,16%RTSI891,27+0,16%RGBI112,45-0,2%RGBITR751,91-0,16%
Главная / Бизнес /

ФАС призвала 18 торговых сетей ограничить наценки на школьные товары

Письма от ведомства получили «Мэлон Фэшн груп», Х5, «Детский мир» и другие
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила 18 торговым сетям письмо, в котором напомнила о необходимости ограничить наценки на наиболее востребованные школьные товары. Об этом сообщило ведомство.

В надзорной службе подчеркнули, что компаниям важно сохранять добросовестное рыночное поведение в период подготовки школьников к новому учебному году, когда спрос на товары повышен.

ФАС направила соответствующее обращение таким группам компаний, как «Мэлон Фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О’кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М.Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

В августе 2025 г. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что минимальная цена, за которую в российских торговых сетях в преддверии учебного года продают школьные наборы, снизилась в среднем на 18% в 2025 г. в сравнении с 2024 г. По данным аналитиков, их стоимость составила 5228 руб. для мальчика и 4768 руб. – для девочки. Тогда ассоциация учитывала канцтовары, форму для школы, а также кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный рюкзак.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте