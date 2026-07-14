ФАС призвала 18 торговых сетей ограничить наценки на школьные товары

В августе 2025 г. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что минимальная цена, за которую в российских торговых сетях в преддверии учебного года продают школьные наборы, снизилась в среднем на 18% в 2025 г. в сравнении с 2024 г. По данным аналитиков, их стоимость составила 5228 руб. для мальчика и 4768 руб. – для девочки. Тогда ассоциация учитывала канцтовары, форму для школы, а также кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный рюкзак.