«Вкусно – и точка» реинвестирует прибыль в развитие IT-инфраструктуры
Российская сеть кафе быстрого питания »Вкусно – и точка» планирует реинвестировать большую часть заработанных средств в создание своего программного обеспечения (ПО) и развитие идеи «ресторана будущего», сообщил ТАСС генеральный директор компании Олег Пароев.
«Мы реинвестируем большую часть заработанных денег в формирование нашего будущего: в строительство новых ПБО [предприятий быстрого обслуживания], в развитие IT-инфраструктуры, в людей, а также развиваем такую концепцию, как "ресторан будущего". <…> Мы разрабатываем собственное ПО», – рассказал он.
По словам гендиректора сети, большая часть инвестиций связана со строительством новых предприятий, которые имеют длительный срок окупаемости. Он отметил, что среднее количество открытых за год точек достигает 50. Кроме того, компания занимается постоянным обновлением предприятий. В вопросе разработки IT-инфраструктуры Пароев высказал мнение, что важно работать на перспективу, то есть развивать не только уже существующие сервисы, но и те, которые понадобятся компании в будущем.
Еще одна сфера, в которую инвестирует «Вкусно – и точка», – персонал. Руководитель компании подчеркнул, что повышение заработных плат – это один из ключевых факторов развития. По его словам, сотни миллионов рублей также направляются на обучение сотрудников. Концепция «ресторана будущего», в свою очередь, представляет внедрение таких сервисов, которые бы могли улучшить клиентский опыт, указал Пароев.
11 июля гендиректор «Вкусно – и точка» подчеркнул, что сеть уже сумела укрепить свои рыночные позиции и заслужить доверие посетителей, что делает ее присутствие на рынке долгосрочным. По этой причине он посчитал возвращение McDonald's в Россию маловероятным. Пароев указал на значительные геополитические изменения и трансформацию потребительского поведения как две основные причины.
McDonald's ушел из России в мае 2022 г. Теперь сеть работает как «Вкусно – и точка». Бизнес был продан предпринимателю Александру Говору.