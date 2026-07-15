«Вкусно – и точка» реинвестирует прибыль в развитие IT-инфраструктуры

По словам гендиректора сети, большая часть инвестиций связана со строительством новых предприятий, которые имеют длительный срок окупаемости. Он отметил, что среднее количество открытых за год точек достигает 50. Кроме того, компания занимается постоянным обновлением предприятий. В вопросе разработки IT-инфраструктуры Пароев высказал мнение, что важно работать на перспективу, то есть развивать не только уже существующие сервисы, но и те, которые понадобятся компании в будущем.