Гендиректор «Вкусно – и точка» усомнился в возвращении McDonald's в Россию

Гендиректор «Вкусно – и точка» усомнился в возвращении McDonald's в РоссиюПо его словам, новая сеть сумела заслужить доверие посетителей
Возвращение McDonald's в Россию маловероятно. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил генеральный директор сети «Вкусно – и точка» Олег Пароев.
Он указал на значительные геополитические изменения и трансформацию потребительского поведения как две основные причины. Пароев напомнил, что несколько лет назад иностранный бизнес массово уходил из России, и усомнился, что он быстро вернется обратно.
Пароев добавил, что «Вкусно – и точка» сумела укрепить свои рыночные позиции и заслужить доверие посетителей, что делает ее присутствие на рынке долгосрочным.
McDonald's ушел из России в мае 2022 г. Теперь сеть работает как «Вкусно – и точка». Бизнес был продан предпринимателю Александру Говору.
30 марта головная компания «Вкусно – и точка» (ООО «Система ПБО») раскрыла финансовые результаты по РСБУ за 2025 г. Выручка выросла на 16,7% до 218,6 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 15,1% до 14,4 млрд руб. Себестоимость увеличилась на 19% до 180,7 млрд руб., валовая прибыль – на 6,8% до 37,9 млрд руб.
11 февраля Говор заявил, что McDonald's вряд ли будет выгодно воспользоваться опционом на обратный выкуп своего бывшего бизнеса в России.