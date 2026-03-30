Чистая прибыль «Вкусно – и точка» снизилась на 15,1% в 2025 году

В марте 2022 г. McDonald's приостановил деятельность в России. В мае сеть фастфуда объявила о продаже российского бизнеса предпринимателю Александру Говору, который до этого развивал рестораны сети по франшизе в Сибири. Сумма сделки не называлась. Компания сделала ребрендинг и стала называться «Вкусно – и точка».