Чистая прибыль «Вкусно – и точка» снизилась на 15,1% в 2025 году
Чистая прибыль основного юридического лица российской сети «Вкусно – и точка» ООО «Система ПБО» по РСБУ в 2025 г. снизилась на 15,1% относительно предыдущего года и составила 14,4 млрд руб.
Выручка компании в прошлом году выросла на 16,7% в годовом выражении и достигла 218,6 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась за год на 19% до 180,7 млрд руб. Валовая прибыль продемонстрировала рост на 6,8% и составила 37,9 млрд руб.
В течение прошлого года «Система ПБО» выплатила дивиденды в размере около 14,2 млрд руб.
В марте 2022 г. McDonald's приостановил деятельность в России. В мае сеть фастфуда объявила о продаже российского бизнеса предпринимателю Александру Говору, который до этого развивал рестораны сети по франшизе в Сибири. Сумма сделки не называлась. Компания сделала ребрендинг и стала называться «Вкусно – и точка».
11 февраля 2026 г. Говор заявил, что McDonald's вряд ли будет выгодно воспользоваться опционом на обратный выкуп своего бывшего бизнеса в России.