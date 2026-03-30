Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Чистая прибыль «Вкусно – и точка» снизилась на 15,1% в 2025 году

Чистая прибыль основного юридического лица российской сети «Вкусно – и точка» ООО «Система ПБО» по РСБУ в 2025 г. снизилась на 15,1% относительно предыдущего года и составила 14,4 млрд руб.

Выручка компании в прошлом году выросла на 16,7% в годовом выражении и достигла 218,6 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась за год на 19% до 180,7 млрд руб. Валовая прибыль продемонстрировала рост на 6,8% и составила 37,9 млрд руб.

В течение прошлого года «Система ПБО» выплатила дивиденды в размере около 14,2 млрд руб.

В марте 2022 г. McDonald's приостановил деятельность в России. В мае сеть фастфуда объявила о продаже российского бизнеса предпринимателю Александру Говору, который до этого развивал рестораны сети по франшизе в Сибири. Сумма сделки не называлась. Компания сделала ребрендинг и стала называться «Вкусно – и точка».

11 февраля 2026 г. Говор заявил, что McDonald's вряд ли будет выгодно воспользоваться опционом на обратный выкуп своего бывшего бизнеса в России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь