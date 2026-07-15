Платежную систему PayPal хотят купить за $53 млрд

Stripe и Advent рассчитывают продолжить переговоры с PayPal в ближайшие недели. При этом, как отмечают источники, гарантий заключения сделки пока нет. В случае завершения сделки Stripe и Advent планируют совместно владеть PayPal, сохранив компанию как единый бизнес, а не разделяя ее на отдельные части.