Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MSNG1,539-2,99%CNY Бирж.11,44-0,28%IMOEX2 111,9-2,71%RTSI853,41-3,29%RGBI111,82-0,69%RGBITR748-0,64%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Платежную систему PayPal хотят купить за $53 млрд

Ведомости

Платежная компания Stripe и инвестиционная Advent International сделали совместное предложение о покупке PayPal Holdings более чем за $53 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Предложение предусматривает покупку акций PayPal по цене $60,5 за штуку, что примерно на 28% выше цены закрытия торгов 14 июля. По данным источников, предложение было направлено в начале июля и обеспечено банковским финансированием примерно на $50 млрд.

Stripe и Advent рассчитывают продолжить переговоры с PayPal в ближайшие недели. При этом, как отмечают источники, гарантий заключения сделки пока нет. В случае завершения сделки Stripe и Advent планируют совместно владеть PayPal, сохранив компанию как единый бизнес, а не разделяя ее на отдельные части.

Объединение двух платежных платформ позволит создать одну из крупнейших компаний в сфере онлайн-платежей. Совокупный объем обработанных платежей Stripe и PayPal оценивается примерно в $3,7 трлн в год.

После появления информации о возможном предложении акции PayPal выросли почти на 17%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её