Платежную систему PayPal хотят купить за $53 млрд
Платежная компания Stripe и инвестиционная Advent International сделали совместное предложение о покупке PayPal Holdings более чем за $53 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Предложение предусматривает покупку акций PayPal по цене $60,5 за штуку, что примерно на 28% выше цены закрытия торгов 14 июля. По данным источников, предложение было направлено в начале июля и обеспечено банковским финансированием примерно на $50 млрд.
Stripe и Advent рассчитывают продолжить переговоры с PayPal в ближайшие недели. При этом, как отмечают источники, гарантий заключения сделки пока нет. В случае завершения сделки Stripe и Advent планируют совместно владеть PayPal, сохранив компанию как единый бизнес, а не разделяя ее на отдельные части.
Объединение двух платежных платформ позволит создать одну из крупнейших компаний в сфере онлайн-платежей. Совокупный объем обработанных платежей Stripe и PayPal оценивается примерно в $3,7 трлн в год.
После появления информации о возможном предложении акции PayPal выросли почти на 17%.