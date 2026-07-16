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Глава Якутии пообещал решение по Селигдарскому месторождению в ближайшие годы

Ведомости

Глава Якутии Айсен Николаев не исключил, что в течение нескольких ближайших лет будут определены недропользователь и план освоения Селигдарского месторождения. Речь идет о добыче апатитов и редкоземельных металлов, отметил глава региона в разговоре с «Ведомостями».

«Второй масштабный проект касается освоения Селигдарского месторождения. Это огромные запасы апатитов и редкоземельных металлов, но здесь есть сложности, связанные с образованием значительных объемов «хвостов». Плюс, у надзорных органов есть требования по фиксации определенного класса опасности на этом месторождении. Но я считаю, что на горизонте нескольких лет будет решение как по недропользователю, так и по плану освоения», – отметил он в интервью изданию.

Селигдарское месторождение называют одним из самых перспективных в России на фоне роста интереса к редкоземельным металлам. Что касается апатитов, их запасы в пределах месторождения оценивались ранее в 85,5 млн т.

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Разработка Селигдарского месторождения обсуждается в рамках развития Алданского промышленного кластера. Сегодня кластер в первую очередь объединяет золотодобывающие проекты, где работает компания «Полюс Алдан» (горнорудная компания, входящая в состав группы «Полюс», крупнейшей в России и одной из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний), отметил Николаев.

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