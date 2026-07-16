Глава Якутии пообещал решение по Селигдарскому месторождению в ближайшие годы

«Второй масштабный проект касается освоения Селигдарского месторождения. Это огромные запасы апатитов и редкоземельных металлов, но здесь есть сложности, связанные с образованием значительных объемов «хвостов». Плюс, у надзорных органов есть требования по фиксации определенного класса опасности на этом месторождении. Но я считаю, что на горизонте нескольких лет будет решение как по недропользователю, так и по плану освоения», – отметил он в интервью изданию.