Импорт китайской косметики за январь-май вырос на 74%

В «Точка банке» отметили, что за кратным ростом не стоит перестройка транзитных схем. Косметика – тот случай, когда рост почти целиком про спрос, а не про каналы, отметил руководитель направления закупок из-за рубежа в банке Александр Лебедев. Он добавил, что Китай – один из крупнейших мировых центров контрактного производства косметики, поэтому по цене и качеству она конкурентна. По словам Лебедева, для предпринимателя окно открыто, но игроков все больше.