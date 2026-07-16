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Главная / Бизнес /

Импорт китайской косметики за январь-май вырос на 74%

Ведомости

За январь–май импорт косметики и парфюмерии из Китая вырос на 74% год к году. Больше всего закупают уход за кожей и средства для лица (+95%) и декоративную косметику (+54%), сообщили исследователи из «Точка банка».

Доля уходовой косметики составила почти третью часть от всего импорта этих товаров. Спрос на декоративную косметику неравномерный: пудры и косметика для губ прибавляют, а тушь и тени почти стоят на месте. Импорт средств для волос выстрелил почти в 2,8 раза. Спрос на средства для гигиены полости рта, бритье и дезодоранты вырос на 38%, а на парфюмерию – на 10%.

В «Точка банке» отметили, что за кратным ростом не стоит перестройка транзитных схем. Косметика – тот случай, когда рост почти целиком про спрос, а не про каналы, отметил руководитель направления закупок из-за рубежа в банке Александр Лебедев. Он добавил, что Китай – один из крупнейших мировых центров контрактного производства косметики, поэтому по цене и качеству она конкурентна. По словам Лебедева, для предпринимателя окно открыто, но игроков все больше.

В I квартале 2026 г. импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год к году. Внутри роста структура неоднородна. Тканой одежды ввезли на 76,7% больше, а трикотажа – на 45,5%. Доля одежды в общем экспорте Китая в РФ за квартал выросла до 3,9%.

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