В Севастополе ввели дополнительные меры поддержки для бизнеса
В Севастополе принят пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей для снижения финансовой нагрузки из-за логистических сложностей и инфраструктурных ограничений. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев также сообщил, что с 1 июля по 30 сентября снижена на 75% арендная плата за городские земельные участки и помещения. Льгота распространяется на организации, работающие в сферах торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания и транспорта.
Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение нестационарных торговых объектов будет снижена на 50%. Кроме того, местные производители продуктов питания, которые используют собственные торговые павильоны, будут полностью освобождены от этой платы до конца года. Дополнительные меры поддержки также предусмотрены для летних кафе, отметил губернатор.
26 июня глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя подписали указы о введении на территориях обоих регионов режима ЧС регионального характера. Режим будет действовать «до улучшения ситуации». Развожаев уточнил, что решение принято «для упорядочения вопросов экономического характера». Глава города пояснил, что это поможет предпринимателям, которые смогут заявлять о форс-мажоре. Жителям режим поможет получать компенсации за сгоревшую из-за перебоев со светом технику.