В Севастополе ввели дополнительные меры поддержки для бизнеса

Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение нестационарных торговых объектов будет снижена на 50%. Кроме того, местные производители продуктов питания, которые используют собственные торговые павильоны, будут полностью освобождены от этой платы до конца года. Дополнительные меры поддержки также предусмотрены для летних кафе, отметил губернатор.