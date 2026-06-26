В Крыму и Севастополе введен режим ЧС

Ранее, 22 июня, глава Крыма Сергей Аксенов запретил до 1 сентября бронировать места и принимать детей в детских лагерях региона. Вслед за этим власти Краснодарского края заявили о готовности принять более 5000 детей, прервавших отдых в Крыму. Около 500 школьников из «Артека» уже были перевезены в детский центр «Смена» в Анапе. Кроме того, оперативный штаб Крыма принял решение о сокращении количества пассажирских поездов, следующих на полуостров и обратно.