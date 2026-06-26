В Крыму и Севастополе введен режим ЧС

В Крыму и Севастополе введен режим ЧСАксенов и Развожаев выступили с совместным заявлением
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписали указы о введении на территориях обоих регионов режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом главы регионов синхронно сообщили в своих Telegram-каналах. Режим будет действовать «до улучшения ситуации».
«Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей», – заявил Аксенов. Развожаев, в свою очередь, уточнил, что решение принято «для упорядочения вопросов экономического характера». Глава города пояснил, что это поможет предпринимателям, которые смогут заявлять о форс-мажоре. Жителям режим поможет получать компенсации за сгоревшую из-за перебоев со светом технику.
Накануне, 25 июня, в Крыму и Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии стали следствием повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными атаками беспилотников вооруженных сил Украины. В Севастополе 24 июня город полностью оставался без света.
Ранее, 22 июня, глава Крыма Сергей Аксенов запретил до 1 сентября бронировать места и принимать детей в детских лагерях региона. Вслед за этим власти Краснодарского края заявили о готовности принять более 5000 детей, прервавших отдых в Крыму. Около 500 школьников из «Артека» уже были перевезены в детский центр «Смена» в Анапе. Кроме того, оперативный штаб Крыма принял решение о сокращении количества пассажирских поездов, следующих на полуостров и обратно.
С 21 июня в Крыму и Севастополе приостановлена продажа топлива для гражданских лиц. До этого топливо отпускали по талонам.