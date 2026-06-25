В Крыму ввели временное ограничение электроснабжения
В Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в «Крымэнергоинформ».
«Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме», – говорится в сообщении.
При этом точные почасовые графики по отключению света отсутствуют – отключения будут производиться «точечно и по необходимости», следует из заявления.
Накануне в результате аварии в сетях Феодосия и два района Крыма оказались частично обесточены. Свет пропал в Советском и Кировском районах. Причиной стали технологические нарушения в электрических сетях.
21 июня в Севастополе ввели график временного отключения потребления электроэнергии. Меру ввели для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города, сообщал глава Севастополя Михаил Развожаев. График отключений публикует «Севастопольэнерго».