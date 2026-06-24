В результате аварии в сетях Феодосия и два района Крыма частично обесточены

Это уже не первый случай отключения энергоснабжения в регионе. 23 июня без света остались западные и северные районы региона. В результате перебоев подача электроэнергии была прекращена в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое. Также отключения коснулись Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов. В «Крымэнерго» уточнили, что причиной произошедшего стали технологические нарушения в энергосетевой инфраструктуре.