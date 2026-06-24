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В результате аварии в сетях Феодосия и два района Крыма частично обесточены

Ведомости

Частичное отключение электроснабжения произошло в городском округе Феодосия, а также в Советском и Кировском районах Республики Крым. Об этом сообщило государственное предприятие «Крымэнерго».

По данным компании, причиной стали технологические нарушения в электрических сетях. На предприятии ведутся аварийно-ремонтные работы.

Согласно опубликованной информации, завершить восстановительные работы и вернуть подачу электричества планируется в течение суток.

Это уже не первый случай отключения энергоснабжения в регионе. 23 июня без света остались западные и северные районы региона. В результате перебоев подача электроэнергии была прекращена в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое. Также отключения коснулись Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов. В «Крымэнерго» уточнили, что причиной произошедшего стали технологические нарушения в энергосетевой инфраструктуре.

21 июня «Крымэнерго» сообщало о частичном отключении электроэнергии в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Советник главы РК Олег Крючков сообщил, что жителей Крыма на время ликвидации аварии попросили выключить кондиционеры.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявлял, что в Севастополе ввели график временного отключения потребления электроэнергии. Меру ввели для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города. График отключений будет публиковать «Севастопольэнерго».

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