Севастополь подвергся массированной атаке ВСУ: главное

В 09:28 мск Развожаев сообщил, что электричество уже восстановлено в Инкермане и на Северной стороне, в Каче, Орловке и Андреевке, в Орлином и Севастопольской зоне ЮБК. В ближайшее время свет дадут на улицах Хрусталева и Восставших, Сахарной головке. В Ленинском и Гагаринском районах электричества не будет до вечера. По словам Развожаева, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии.