Севастополь подвергся массированной атаке ВСУ: главное

Севастополь подвергся массированной атаке ВСУ: главноеГород оказался временно обесточен
Атака вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Севастополя временно оставила город без электроснабжения. На объектах установлен особый режим. В результате налета БПЛА есть пострадавшие, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
О том, что известно об атаке на Севастополь, – в материале «Ведомостей».
Ночью и утром 24 июня в Севастополе были отражены две атаки ВСУ, уничтожено 70 беспилотников. Пострадали двое мужчин: один получил осколочные ранения ноги, второй – баротравму уха. В нескольких многоквартирных домах разбиты окна и повреждены балконы. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника влетели в стену дома, загорелся приемник газового котла, огонь быстро локализовали. На место направили сотрудников МЧС и специалистов газовой службы.
Были также зафиксированы повреждения семи частных домов в разных районах города (локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады). Из-за падения обломков беспилотников загорелась трава в районе улицы Чернореченской, Монастырского и Фиолентовского шоссе.
Ранним утром Развожаев сообщил, что город временно остался без электроснабжения. Позже глава города предупредил, что из-за отсутствия напряжения в сети утром троллейбусы не выйдут на линии.
«Чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты, сегодня отменяем работу маршрутов №35, 41, 75, 84 и 129. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор также сообщил о временном перекрытии улицы Чернореченской.
Из-за ситуации в энергосистеме детские сады Севастополя 24 июня будут работать в особом режиме. Развожаев попросил жителей города при возможности оставить детей дома. В штатном режиме продолжают работу только детсады на Северной стороне, в Инкермане и Орлином. Из-за отсутствия электричества приготовить горячие обеды для детей невозможно. В связи с этим воспитанников в дежурных группах обеспечат сухпайками.
В 09:28 мск Развожаев сообщил, что электричество уже восстановлено в Инкермане и на Северной стороне, в Каче, Орловке и Андреевке, в Орлином и Севастопольской зоне ЮБК. В ближайшее время свет дадут на улицах Хрусталева и Восставших, Сахарной головке. В Ленинском и Гагаринском районах электричества не будет до вечера. По словам Развожаева, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии.
За ночь силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами России и двумя морями. Погиб житель Вейделевского округа Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Над 10 районами Воронежской области был уничтожен 21 беспилотник, информировал губернатор Александр Гусев. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека, еще двое жителей госпитализированы, заявил губернатор Глеб Никитин.