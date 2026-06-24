Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижегородскую область
В результате атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека. Еще двое жителей госпитализированы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника. Предварительно, был поврежден промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Критических повреждений промышленной инфраструктуры не зафиксировано.
За ночь силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами России и двумя морями. При атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб житель Вейделевского округа Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Над 10 районами Воронежской области был уничтожен 21 беспилотник, сообщал губернатор Александр Гусев.