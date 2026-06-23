Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,954-0,32%BSPBP34,95+6,88%TGKA0,004-2,83%IMOEX2 324,14+0,25%RTSI992,56+0,25%RGBI115,67-0,22%RGBITR767,68-0,18%
Главная / Общество /

Из-за аварии в сетях без электроснабжения осталась половина Крыма

Ведомости

Крупное отключение электроэнергии произошло в Крыму из-за технологических нарушений в энергосетях. Об этом сообщила компания «Крымэнерго». По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина территории полуострова.

Авария затронула западные и северные районы региона. В результате перебоев подача электроэнергии была прекращена в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое. Также отключения коснулись Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов. В «Крымэнерго» уточнили, что причиной произошедшего стали технологические нарушения в энергосетевой инфраструктуре.

Согласно информации компании, на возвращение электричества потребителям может потребоваться до суток.

21 июня «Крымэнерго» сообщало о частичном отключении электроэнергии в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Советник главы РК Олег Крючков сообщил, что жителей Крыма на время ликвидации аварии попросили выключить кондиционеры.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что в Севастополе ввели график временного отключения потребления электроэнергии. Меру ввели для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города. График отключений будет публиковать «Севастопольэнерго».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте