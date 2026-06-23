Из-за аварии в сетях без электроснабжения осталась половина Крыма
Крупное отключение электроэнергии произошло в Крыму из-за технологических нарушений в энергосетях. Об этом сообщила компания «Крымэнерго». По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина территории полуострова.
Авария затронула западные и северные районы региона. В результате перебоев подача электроэнергии была прекращена в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое. Также отключения коснулись Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов. В «Крымэнерго» уточнили, что причиной произошедшего стали технологические нарушения в энергосетевой инфраструктуре.
Согласно информации компании, на возвращение электричества потребителям может потребоваться до суток.
21 июня «Крымэнерго» сообщало о частичном отключении электроэнергии в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Советник главы РК Олег Крючков сообщил, что жителей Крыма на время ликвидации аварии попросили выключить кондиционеры.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что в Севастополе ввели график временного отключения потребления электроэнергии. Меру ввели для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города. График отключений будет публиковать «Севастопольэнерго».