В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии

В ночь на 21 июня ВСУ нанесли удары беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек. 14 человек находятся в больницах, двое детей – в тяжелом состоянии.