Жителей Крыма попросили выключить кондиционеры на время ремонта электросетей
Жителей Крыма на время ликвидации аварии попросили выключить кондиционеры. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.
«Крымэнерго» сообщало о частичном отключении электроэнергии в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.
В ночь на 21 июня вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Крыму. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек. 14 человек находятся в больницах, двое детей – в тяжелом состоянии.
Керченскую паромную переправу закрыли с 21 июня.