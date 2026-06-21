Жителей Крыма попросили выключить кондиционеры на время ремонта электросетей

В ночь на 21 июня вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Крыму. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек. 14 человек находятся в больницах, двое детей – в тяжелом состоянии.