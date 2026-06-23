Лагеря Краснодарского края готовы принять тысячи детей из Крыма

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила «Ведомостям», что детский отдых в 2026 г. состоится, несмотря на ограничения. Она отметила, что детские лагеря работают не только в Крыму и Краснодарском крае, но и по всей России. Впрочем, не каждый родитель готов отпустить ребенка в другой регион, продолжила Останина.