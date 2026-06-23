Лагеря Краснодарского края готовы принять тысячи детей из Крыма

Лагеря Краснодарского края готовы принять тысячи детей из КрымаБолее 500 прервавших отдых на полуострове школьников уже заехали в детский центр «Смена» в Анапе
В организациях детского отдыха Краснодарского края есть более 5000 свободных мест для детей, прервавших свои каникулы в Крыму. Об этом сообщил «Ведомостям» председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц региона Артем Гаврилов.
Свыше 500 школьников из «Артека» уже перевезли во всероссийский центр «Смена» в Анапе, рассказал представитель его пресс-службы. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, детей также готовы принять в анапских лагерях «Вита» и «Жемчужина».
Утром 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов запретил до 1 сентября 2026 г. бронировать места, принимать и размещать детей в лагерях региона. Накануне часть полуострова оказалась обесточена из-за повреждений электросетей после атак вооруженных сил Украины. В Крыму также временно приостановили продажу топлива гражданам.
В реестре министерства образования, науки и молодежи Республики Крым зарегистрировано 455 сезонных и круглогодичных лагерей. Летом 2025 г. на полуострове отдохнуло более 78 000 детей из всех российских регионов, сообщал в сентябре прошлого года Аксенов. Обычно в летний сезон лагеря работают в четыре смены, по 21 день каждая.
Например, в «Артеке» 22 июня должна была начаться вторая смена. Для сравнения: в первую смену там отдохнуло 3500 детей со всей России и из 13 зарубежных государств. Всего за лето должны были провести там каникулы 15 000 детей (цитата по ТАСС).
15 000
Как сообщила на своем сайте пресс-служба Минпросвещения, сейчас детей из «Артека» возвращают домой при координации правоохранителей. Помимо этого был отменен заезд в детский центр «Алые паруса» на юго-восточном побережье Крыма в районе Алушты. Родителям предлагают альтернативные варианты отдыха в других российских регионах, говорится в сообщении ведомства.
По данным администрации Краснодарского края, в регионе работают 24 круглогодичных и 65 сезонных лагерей. В этом году они заполнены меньше обычного, отметил Гаврилов. За лето 2026 г. они планировали принять 350 000 детей, в том числе 140 000 из других регионов, сообщал в мае Кондратьев.
По словам Гаврилова, в ассоциацию обращаются представители ряда субъектов, которые планировали направить детей на отдых в крымские лагеря, но теперь рассматривают возможность переноса следующих смен в Краснодарский край. Цена на путевки при этом по возможности сохраняется такой же, как при изначальной покупке, продолжил он.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила «Ведомостям», что детский отдых в 2026 г. состоится, несмотря на ограничения. Она отметила, что детские лагеря работают не только в Крыму и Краснодарском крае, но и по всей России. Впрочем, не каждый родитель готов отпустить ребенка в другой регион, продолжила Останина.
«Надо решить вопрос так, чтобы в каждом регионе появился свой «Артек», – сказала она. Депутат также напомнила, что запрету детского отдыха в крымских лагерях предшествовала атака украинских БПЛА на автобус в Брянской области, который перевозил группу детей из Белоруссии. Тогда шесть детей пострадали, сообщал минздрав республики.
«Ведомости» связались с представителями пресс-службы крымских лагерей «Артек» и «Гагарин», но те отказались от комментариев. Также был направлен запрос в пресс-службу вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует работу детских лагерей.
В подготовке материала принимала участие Анастасия Майер