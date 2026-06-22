Детский центр «Смена» в Анапе принял более 500 детей из крымского «Артека»

Утром 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запретил до 1 сентября 2026 г. бронировать места, принимать и размещать детей в лагерях региона. Он призвал отнестись с пониманием к ограничениям, так как они необходимы для обеспечения общественной безопасности. Представитель пресс-службы Минпросвещения сообщил «Ведомостям» о создании оперативного штаба. По информации ведомства, детей возвращают из «Артека» домой при координации правоохранителей. Был отменен заезд в детский центр «Алые паруса» на юго-восточном побережье Крыма в районе Алушты. Родителям предлагают альтернативные варианты отдыха в других российских регионах.