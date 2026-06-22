Детский центр «Смена» в Анапе принял более 500 детей из крымского «Артека»Ранее глава Крыма отменил заезд в детские лагеря региона для обеспечения безопасности
Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе принял более 500 детей, которые должны были отдыхать в крымском лагере «Артек». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы центра. Он добавил, что дети попали на восьмую смену центра за год.
Директор «Смены» Игорь Журавлев сообщил, что центр готов принять дополнительные группы. По его словам, сотрудники центра прорабатывают логистику, адаптируют графики смен и подбирают профильные активности с учетом потребностей разных категорий детей. «Для нас важно, чтобы ни у кого из ребят не возникло ощущения, что из-за внешних обстоятельств их отдых оказался под угрозой», – сказал он «Ведомостям». Центр находится в постоянном контакте с Минпросвещения, региональными координаторами и родителями.
Утром 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запретил до 1 сентября 2026 г. бронировать места, принимать и размещать детей в лагерях региона. Он призвал отнестись с пониманием к ограничениям, так как они необходимы для обеспечения общественной безопасности. Представитель пресс-службы Минпросвещения сообщил «Ведомостям» о создании оперативного штаба. По информации ведомства, детей возвращают из «Артека» домой при координации правоохранителей. Был отменен заезд в детский центр «Алые паруса» на юго-восточном побережье Крыма в районе Алушты. Родителям предлагают альтернативные варианты отдыха в других российских регионах.
Плановые заезды в лагеря, расположенные в Севастополе – «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» – состоятся 24 и 25 июня, предупредил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, власти принимают необходимые меры, чтобы отдых детей в этих учреждениях состоялся. Он добавил, что в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками электроэнергии.