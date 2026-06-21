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Севастополь ввел временные ограничения на транспорт, торговлю и продажу топлива

С 22 июня в регионе также отменены массовые уличные мероприятия
Ведомости

В Севастополе ввели ряд временных ограничительных мер, затрагивающих работу транспорта, объектов торговли, городской инфраструктуры и проведение массовых мероприятий. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания Оперативного штаба.

Как сообщил глава Севастополя, в целях экономии топлива его розничная продажа в городе будет приостановлена 22 и 23 июня. Заправка в этот период предусмотрена только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность Севастополя.

Кроме того, изменен график работы общественного транспорта – с 05:30 до 21:00. Паромное сообщение временно прекращается, при этом пассажирские катера продолжат работу. Отдельный порядок организации движения общественного транспорта во время воздушной тревоги начнет действовать с 15:00 22 июня.

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Также скорректирован режим работы торговых объектов и предприятий общественного питания. Крупные торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты с 07:00 до 20:00. Небольшие магазины, киоски и аптеки смогут самостоятельно определять график работы. Кафе и другие точки общепита будут обслуживать посетителей с 08:00 до 20:00. В городе временно не будет включаться уличное освещение.

Развожаев также предупредил о возможном введении графиков ограничения потребления электроэнергии из-за перегрузки сетей за пределами Севастополя и призвал жителей по возможности сократить использование бытовых приборов.

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Все массовые мероприятия на открытом воздухе отменены с 22 июня до особого распоряжения. Губернатор подчеркнул, что введенные ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности и устойчивой работы города в текущих условиях.

Утром 21 июня в районе Северной стороны и мыса Фиолент сбили пять украинских беспилотников. В ночь на 21 июня ВСУ атаковали дронами Крым и Краснодарский край. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один ранен. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек. 14 человек находятся в больницах, состояние двух детей оценивают как тяжелое.

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