Севастополь ввел временные ограничения на транспорт, торговлю и продажу топлива

Утром 21 июня в районе Северной стороны и мыса Фиолент сбили пять украинских беспилотников. В ночь на 21 июня ВСУ атаковали дронами Крым и Краснодарский край. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один ранен. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек. 14 человек находятся в больницах, состояние двух детей оценивают как тяжелое.