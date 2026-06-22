В Крыму приостановили работу детских лагерей до 1 сентября

На фоне атак БПЛА на Керченский полуостров в Крыму также были введены ограничения на отпуск топлива для физических и юридических лиц и подачу электроэнергии. Аналогичные топливные меры действуют в Севастополе 22 и 23 июня. Все массовые мероприятия на открытом воздухе также отменены с 22 июня до особого распоряжения.