В Крыму приостановили работу детских лагерей до 1 сентября
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о приостановке бронирования, приема и размещения детей в детских лагерях и других средствах размещения на полуострове с 22 июня по 1 сентября 2026 г. Мера вводится для обеспечения общественной безопасности в связи с «непростой обстановкой».
«Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», – написал Аксенов в Telegram.
Ограничения касаются приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха и оздоровления, а также в иных средствах размещения для участия в туристических и других мероприятиях. Решение вступает в силу с 11:00 22 июня.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при этом сообщил, что плановые смены в детские лагеря, расположенные на территории города, состоятся 24 и 25 июня. В учреждениях «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» принимаются все необходимые меры для организации отдыха детей, подчеркнул он.
На фоне атак БПЛА на Керченский полуостров в Крыму также были введены ограничения на отпуск топлива для физических и юридических лиц и подачу электроэнергии. Аналогичные топливные меры действуют в Севастополе 22 и 23 июня. Все массовые мероприятия на открытом воздухе также отменены с 22 июня до особого распоряжения.