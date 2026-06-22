Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VSEH66,07-6,27%CNY Бирж.10,879+0,66%IMOEX2 373,91-1,93%RTSI1 018,3-1,93%RGBI116,28-1,03%RGBITR771,35-0,91%
Главная / Общество /

В Крыму приостановили работу детских лагерей до 1 сентября

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о приостановке бронирования, приема и размещения детей в детских лагерях и других средствах размещения на полуострове с 22 июня по 1 сентября 2026 г. Мера вводится для обеспечения общественной безопасности в связи с «непростой обстановкой».

«Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», – написал Аксенов в Telegram.

Ограничения касаются приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха и оздоровления, а также в иных средствах размещения для участия в туристических и других мероприятиях. Решение вступает в силу с 11:00 22 июня.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при этом сообщил, что плановые смены в детские лагеря, расположенные на территории города, состоятся 24 и 25 июня. В учреждениях «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» принимаются все необходимые меры для организации отдыха детей, подчеркнул он.

На фоне атак БПЛА на Керченский полуостров в Крыму также были введены ограничения на отпуск топлива для физических и юридических лиц и подачу электроэнергии. Аналогичные топливные меры действуют в Севастополе 22 и 23 июня. Все массовые мероприятия на открытом воздухе также отменены с 22 июня до особого распоряжения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её