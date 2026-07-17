Частные АЗС начали массово распродавать
Владельцы частных АЗС начали массово выставлять их на продажу. За последний месяц на маркетплейсах, порталах коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах размещено более 150 объявлений из разных регионов, пишут «Известия».
Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах. Цены варьируются от 1 до 350 млн руб. в зависимости от местоположения, оборудования и франшизы.
Причинами, по словам продавцов, стало ухудшение финансового состояния и долги. Средства от продажи собственники планируют направить на погашение обязательств, а продолжать бизнес не намерены. На продажу выставлены также АЗС крупных нефтяных компаний: ООО «Газпром сеть АЗС» продает объекты в в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях по цене от 940 000 до 13,4 млн руб., «Лукойл» – в нескольких регионах без указания стоимости. На «Авито» также продается заправка в Иваново по франшизе компании за 51,5 млн руб.
10 июля вице-премьер Александр Новак говорил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как НПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. По его словам, введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. Существуют также перекупщики, которые используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать, добавил вице-премьер.