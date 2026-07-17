Частные АЗС начали массово распродавать

Причинами, по словам продавцов, стало ухудшение финансового состояния и долги. Средства от продажи собственники планируют направить на погашение обязательств, а продолжать бизнес не намерены. На продажу выставлены также АЗС крупных нефтяных компаний: ООО «Газпром сеть АЗС» продает объекты в в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях по цене от 940 000 до 13,4 млн руб., «Лукойл» – в нескольких регионах без указания стоимости. На «Авито» также продается заправка в Иваново по франшизе компании за 51,5 млн руб.‍