США закупили максимальное количество российского сыра с января по май

12 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что производство сырого молока в России в 2025 г. достигло максимума за 30 лет и составило 34,3 млн т. По сравнению с 2024 г. производство выросло примерно на 1%. По данным Минсельхоза, в 2025 г. самообеспеченность молоком в стране составила 85,3%.