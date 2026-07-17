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Главная / Бизнес /

США закупили максимальное количество российского сыра с января по май

Ведомости

Импорт российского сыра в США в январе–мае достиг рекордных $133 800 – в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г. ($96 300), подсчитало «РИА Новости» на основе данных американской статслужбы. Это максимум для данного периода с начала ведения статистики в 1992 г.

Основными поставщиками сыра в США остаются Италия ($210,8 млн), Франция ($121 млн) и Испания ($47,8 млн). Доля России в общем объеме импорта составляет менее 1%.‍

В 2025 г. Россия ввезла на зарубежные рынки почти 33 000 т сыров и творога на почти $173 млн. В деньгах экспорт вырос на 14% год к году. Страна обновила исторический максимум в стоимостном выражении, сообщал «Агроэкспорт» в начале апреля.

12 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что производство сырого молока в России в 2025 г. достигло максимума за 30 лет и составило 34,3 млн т. По сравнению с 2024 г. производство выросло примерно на 1%. По данным Минсельхоза, в 2025 г. самообеспеченность молоком в стране составила 85,3%.

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