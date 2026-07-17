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Совет Федерации одобрил закон о наружной рекламе винодельческих хозяйств России

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий наружную рекламу российских винодельческих хозяйств, передает ТАСС.

Законом разрешается реклама винодельческих хозяйств на территории региона, в границах которого они расположены. Инициативой также разрешается реклама виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров.

Рекламу можно будет размещать на автодорогах, стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий. Реклама наименований отдельных товаров не разрешается.

Госдума приняла закон о рекламе виноделен спустя 2,5 года с момента его внесения в Госдуму. Сейчас наружная реклама вина полностью запрещена, а телевизионная разрешена только после 23 часов. Винодельни – это не только производство винной продукции, но и гастрономические места. Многие из них также предлагают услуги общественного питания.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что ограничения мешали развитию отрасли, поскольку не все виноделы могли позволить себе дорогостоящую рекламу на ТВ, а потребители зачастую просто не знали о существовании отечественных виноделен.

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