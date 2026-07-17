Совет Федерации одобрил закон о наружной рекламе винодельческих хозяйств России

Госдума приняла закон о рекламе виноделен спустя 2,5 года с момента его внесения в Госдуму. Сейчас наружная реклама вина полностью запрещена, а телевизионная разрешена только после 23 часов. Винодельни – это не только производство винной продукции, но и гастрономические места. Многие из них также предлагают услуги общественного питания.