Совет Федерации одобрил закон о наружной рекламе винодельческих хозяйств России
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий наружную рекламу российских винодельческих хозяйств, передает ТАСС.
Законом разрешается реклама винодельческих хозяйств на территории региона, в границах которого они расположены. Инициативой также разрешается реклама виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров.
Рекламу можно будет размещать на автодорогах, стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий. Реклама наименований отдельных товаров не разрешается.
Госдума приняла закон о рекламе виноделен спустя 2,5 года с момента его внесения в Госдуму. Сейчас наружная реклама вина полностью запрещена, а телевизионная разрешена только после 23 часов. Винодельни – это не только производство винной продукции, но и гастрономические места. Многие из них также предлагают услуги общественного питания.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что ограничения мешали развитию отрасли, поскольку не все виноделы могли позволить себе дорогостоящую рекламу на ТВ, а потребители зачастую просто не знали о существовании отечественных виноделен.