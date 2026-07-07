Госдума одобрила рекламу виноделен в регионах

Принятие поправок, по его мнению, укрепит узнаваемость российских вин. По сравнению с мировыми лидерами отрасли отечественных виноделен пока не так много, говорит Саркисян: например, только во французском регионе Бордо порядка 9000 производителей вина, а в России их всего пока около 200. Основные регионы производства – Кубань, Крым, Ростовская область и Ставрополье. Лицензированные производители также появились в Подмосковье, добавил он. Это показывает, что отрасль развивается, но ее масштабы пока скромны, поэтому надо, чтобы потребители знали отечественных виноделов и их продукцию, считает Саркисян.