Госдума одобрила рекламу виноделен в регионах

Госдума одобрила рекламу виноделен в регионахИнформацию о себе, но не о своих брендах, они смогут размещать вдоль дорог и на зданиях
Госдума одобрила поправки в закон «О рекламе», разрешающий наружную рекламу винодельческих хозяйств на территориях регионов, в границах которых они расположены. Это следует из материалов, опубликованных в электронной базе нижней палаты.
В рекламе винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров будет допустимо рассказывать о видах винодельческой продукции (вино, игристое вино и крепленое вино) и винограде. Но, согласно одобренным поправкам, использовать сами торговые марки вина и изображения бутылок в ней будет запрещено.
Такую рекламу винодельни смогут размещать на билбордах вдоль дорог, на крышах и стенах зданий или иных их конструктивных элементах.
Закон принят депутатами более чем через 2,5 года с момента его внесения в Госдуму – в ноябре 2023 г. Для его вступления в силу документ должны одобрить сенаторы и подписать президент. Сейчас наружная реклама вина полностью запрещена, а телевизионная разрешена только после 23 часов.
Такие ограничения мешали развитию отрасли, поскольку далеко не все виноделы могли позволить себе дорогостоящую рекламу на ТВ, а потребители зачастую просто не знали о существовании отечественных виноделен, говорит глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Винодельни – это не только производство винной продукции, но и гастрономические места. Многие из них также предлагают услуги общественного питания, что делает их привлекательными туристическими объектами. Таким образом, принятие закона даст поддержку и производству, и туризму, считает Саркисян.
Повышение осведомленности потребителей через наружную рекламу способно напрямую конвертироваться в рост продаж продукции на винодельнях и в локальной сфере гостеприимства, соглашается с ним представитель Роскачества (организация развивает проект «Винный гид России»).
Принятие поправок, по его мнению, укрепит узнаваемость российских вин. По сравнению с мировыми лидерами отрасли отечественных виноделен пока не так много, говорит Саркисян: например, только во французском регионе Бордо порядка 9000 производителей вина, а в России их всего пока около 200. Основные регионы производства – Кубань, Крым, Ростовская область и Ставрополье. Лицензированные производители также появились в Подмосковье, добавил он. Это показывает, что отрасль развивается, но ее масштабы пока скромны, поэтому надо, чтобы потребители знали отечественных виноделов и их продукцию, считает Саркисян.
Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, производство тихих вин в России в 2025 г. выросло по сравнению с 2024 г. на 13,6% до 36,98 млн дал, игристых – на 7,7% до 18,96 млн дал. По итогам января – мая 2026 г. выпуск тихих вин снизился на 14,8% до 12,5 млн дал, игристых – на 15,6% до 5,1 млн дал.