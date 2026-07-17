ФАС предложила изменить правила возврата железнодорожных билетов

В ФАС напомнили, что во время пандемии коронавируса сбор за возврат билетов был снижен до минимального уровня. С тех пор количество возвратов выросло более чем втрое по сравнению с допандемийным периодом. По данным перевозчиков, в 2025 г. было возвращено свыше 25 млн железнодорожных билетов. При этом повторно были проданы лишь 5,9 млн мест, а около 9 млн мест так и остались невостребованными. Более половины возвратов пассажиры оформляют менее чем за пять дней до отправления поезда.