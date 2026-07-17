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ФАС предложила изменить правила возврата железнодорожных билетов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила разрешить железнодорожным перевозчикам самостоятельно устанавливать сбор за возврат неиспользованного билета в размере до 10% его стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий проект приказа предусматривает отказ от государственного регулирования размера сбора за возврат билетов. По мнению службы, это позволит сократить число необоснованных возвратов и повысить доступность билетов для пассажиров, особенно в периоды высокого сезонного спроса.

В ФАС напомнили, что во время пандемии коронавируса сбор за возврат билетов был снижен до минимального уровня. С тех пор количество возвратов выросло более чем втрое по сравнению с допандемийным периодом. По данным перевозчиков, в 2025 г. было возвращено свыше 25 млн железнодорожных билетов. При этом повторно были проданы лишь 5,9 млн мест, а около 9 млн мест так и остались невостребованными. Более половины возвратов пассажиры оформляют менее чем за пять дней до отправления поезда.

Ведомство считает, что новые правила помогут снизить искусственно создаваемый дефицит билетов и увеличить количество доступных мест в продаже. Инициативу в предложенной редакции также поддержал Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

9 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому перекупщиков билетов на поезда будут штрафовать на сумму до 500 000 руб. Штрафы для граждан составят до 10 000 руб., для ИП и юрлиц – от 400 000 до 500 000 руб.

Согласно пояснительной записке, действия перекупщиков причиняют материальный ущерб пассажирам в части возникновения дополнительных расходов на приобретение билетов. Их действия приводят к искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования.

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