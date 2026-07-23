Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LEAS666,7+0,24%CNY Бирж.11,54-0,04%IMOEX2 107,35-1,35%RTSI845,98-1,34%RGBI112,73+0,14%RGBITR755,87+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Роскачество: 13 из 20 зарядных устройств небезопасны для пользователей

Ведомости

Нарушения, создающие риски поражения пользователей зарядных устройств электричеством и возникновения пожара, выявлены в 13 протестированных брендах из 20, сообщило Роскачество.

Опасность для жизни представляют 65% проанализированных продуктов, считают в Роскачестве. Специалисты обратили внимание на 37 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки. Электрическая прочность изоляции не прошла проверку при анализе устройств B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Borasco, Digma и Flarx. Те же бренды, кроме Borasco, показали пожароопасность из-за использования горючего пластика.

Кроме того, в зарядных устройствах Flarx специалисты обнаружили излишнее содержание свинца в изоляции кабеля, что является нарушением химической безопасности. Продукты товарных марок B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Keyron, Borasco, Apple, Digma и Flarx также создают высокий уровень помех, и это может нарушить работу Wi-Fi, аудиосистем и другой чувствительной электроники.

По данным Роскачества, устройства Keyron и Flarx показали неустойчивость к скачкам напряжения. 10 торговых марок из 20 протестированных несут неполную или недостоверную информацию на корпусе и в инструкциях. В частности, эксперты выявили отсутствие необходимых символов рода тока и номинальных параметров.

Исследователи обнаружили прямую зависимость между стоимостью устройства и его безопасностью. В сегменте до 800 руб. за устройства 6 из 8 товаров имеют критические нарушения. Роскачество среди них назвало такие торговые марки, как Flarx, Hoco, Borofone, Digma, B Y Original и GQbox. Оптимальным в организации назвали сегмент 900–1100 руб. (Baseus и Qilive).

В премиум-сегменте (от 1200 руб.) безупречные результаты показали Ugreen, Xiaomi, Anker, Realme и Commo. При этом зарядные устройства Apple и Samsung, относящиеся к этому сегменту, имеют замечания по электромагнитной совместимости и маркировке соответственно.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её