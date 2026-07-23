Роскачество: 13 из 20 зарядных устройств небезопасны для пользователей

Исследователи обнаружили прямую зависимость между стоимостью устройства и его безопасностью. В сегменте до 800 руб. за устройства 6 из 8 товаров имеют критические нарушения. Роскачество среди них назвало такие торговые марки, как Flarx, Hoco, Borofone, Digma, B Y Original и GQbox. Оптимальным в организации назвали сегмент 900–1100 руб. (Baseus и Qilive).