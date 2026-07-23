«Детский мир» зафиксировал цены на товары для школьников перед 1 сентября
«Детский мир» по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ зафиксировал цены на отдельные товары для школьников на уровне минимальных цен прошлого года перед 1 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ассортименте магазина по минимальным ценам представлены рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. «Детский мир» обеспечит наличие этих товаров во всех магазинах сети, заявили в ФАС. Стоимость тетрадей при этом будет ниже на 5–13% в сравнении с 2025 г. Также будут действовать промоакции и бонусные программы.
В антимонопольной службе заявили, что соблюдение принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможное увеличение их стоимости в период сезонного спроса.
14 июля ФАС направила 18 торговым сетям письмо, в котором напомнила о необходимости ограничить наценки на наиболее востребованные школьные товары. Соответствующее обращение получили «Мэлон Фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай-город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О’кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М.Видео», «Ситилинк» и «ДНС».