«Детский мир» зафиксировал цены на товары для школьников перед 1 сентября

В ассортименте магазина по минимальным ценам представлены рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. «Детский мир» обеспечит наличие этих товаров во всех магазинах сети, заявили в ФАС. Стоимость тетрадей при этом будет ниже на 5–13% в сравнении с 2025 г. Также будут действовать промоакции и бонусные программы.