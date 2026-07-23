Мантуров: добыча редкоземельных металлов в России находится в активной фазе

«Мы акцентировали сейчас свое внимание на том, чтобы, разрабатывая месторождение, получать максимально готовый конечный продукт из линейки редкоземельных металлов. А в группу химических элементов по этой категории входит порядка 17. И у нас присутствует практически вся линейка этих металлов», – сказал он.