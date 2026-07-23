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Главная / Бизнес /

Мантуров: добыча редкоземельных металлов в России находится в активной фазе

Ведомости

Добыча редкоземельных металлов находится в активной фазе в России, на долю которой приходится 28 млн т таких полезных ископаемых. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ИС «Вести».

«Мы акцентировали сейчас свое внимание на том, чтобы, разрабатывая месторождение, получать максимально готовый конечный продукт из линейки редкоземельных металлов. А в группу химических элементов по этой категории входит порядка 17. И у нас присутствует практически вся линейка этих металлов», – сказал он.

Среди основных горнодобывающих регионов Мантуров отметил Мурманскую область, Якутию, Забайкальский край, а также Иркутскую область. Он заявил, что в будущем Россия должна начать разработки собственных технологий по добыче и переработке редкоземельных металлов, так как это стратегическое сырье. Другие участники рынка активно занимают эту нишу, подчеркнул Мантуров.

18 мая президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов. Его необходимо решить в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности страны.

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