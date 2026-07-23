«Эконива» нарастила выпуск продукции на 19% в первом полугодии
Группа компаний «Эконива» по итогам первого полугодия 2026 г. произвела 161 950 т готовой молочной продукции, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2025 г. На животноводческих комплексах компании произведено более 813 200 т сырого молока в стандартном весе, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в компании.
В январе – июне 2026 г. объем производства сырого молока в физическом весе вырос на 3% и достиг 732 400 т против 714 300 т годом ранее. Средний надой на одну фуражную корову составил 33,2 кг в сутки в физическом весе и 36,8 кг в стандартном. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах группы превысило 257 700 голов, включая 121 700 коров фуражного стада.
Основной рост обеспечило производство питьевого молока и традиционной молочной продукции – сливок, кефира, сметаны, творога и масла. Этот сегмент увеличился на 20% до 156 400 т. Выпуск сыров сохранился на уровне прошлого года и составил 1530 т.
В аграрном направлении под урожай 2026 г. компания отвела около 464 000 га земель в 13 регионах. На кормовые культуры, луга и пастбища пришлось 194 000 га, а под товарные культуры – около 270 000 га. В первом полугодии группа заготовила более 202 600 т кормов в сухом веществе.
Одновременно «Эконива» продолжает развивать селекционное направление. В Государственный реестр селекционных достижений были внесены первая мягкая яровая пшеница собственной селекции «ЭН Сириус» и два сорта нута – «ЭН Квант» и «ЭН Орион». Всего в портфеле компании на конец отчетного периода насчитывается 19 сортов собственной селекции.