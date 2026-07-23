«Эконива» нарастила выпуск продукции на 19% в первом полугодии

Группа компаний «Эконива» по итогам первого полугодия 2026 г. произвела 161 950 т готовой молочной продукции, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2025 г. На животноводческих комплексах компании произведено более 813 200 т сырого молока в стандартном весе, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в компании.