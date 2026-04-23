Продажи сельхозтехники в России сократились на 16%Высокая ключевая ставка и низкая рентабельность бизнеса не дают аграриям обновить парки
Отгрузки отечественной сельскохозяйственной техники на российский рынок в I квартале 2026 г. составили 32,4 млрд руб. Это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных ассоциации «Росспецмаш». Она объединяет более 80% отечественных предприятий сельскохозяйственного и специального машиностроения.
Вместе с тем отгрузки сельхозтехники на экспорт снизились на 15,5% до 4,7 млрд руб. Общее производство отечественной сельхозтехники в денежном выражении составило 42 млрд руб. за отчетный период (-37% г/г).
Снижение отгрузок наблюдается почти по всем видам производимой в России техники. Так, поставки тракторов составили 598 единиц (-16%), культиваторов – 403 шт., борон – 712 шт. (обе категории – снижение на четверть), сеялки – 625 единиц (-36%), зерноочистительные машины – 94 единицы (-31%) и т. д. Исключением стали только комбайны, их отгрузки на российский рынок в I квартале 2026 г. подросли на 3% до 498 шт.
Рынок российской сельхозтехники продолжает падать уже третий год подряд. Если в 2024 г. отгрузки техники сократились на 18% до 196,7 млрд руб., то в 2025 г. – еще на 21% до 155 млрд руб., следует из данных «Росспецмаша».
В течение прошлого года на спад отгрузок сельхозтехники неоднократно обращало внимание правительство. Глава Минпромторга Антон Алиханов как в начале, так и в конце прошлого года связывал это с высокой ключевой ставкой и снижением рентабельности отдельных предприятий, а также сложностями с экспортом.
Схожую позицию «Ведомостям» озвучил совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. По его словам, в текущем году снижение производства российской сельхозтехники также связано с высокой ключевой ставкой: аграриям в текущих условиях невыгодно вкладывать деньги в обновление своего парка техники. Рентабельность потенциальных покупателей – агрохолдингов – также снижается на фоне падения цен на пшеницу, добавил он.
По данным «Росстата», в феврале 2026 г. средняя стоимость реализации пшеницы составила 11 600 руб. за тонну (-18% в годовом выражении).
Основными причинами спада закупок со стороны аграриев являются растущие цены на технику и высокие ставки по кредитам в связи с уровнем ключевой ставки, говорит представитель ГК «Эконива». Несмотря на это, компания планирует обновить парк техники для почвообработки и кормозаготовки. Свыше 90% техники группа закупает по программам «Росагролизинга», добавил представитель компании.
Аграрии снизили свою инвестиционную активность из-за сложной макроэкономической конъюнктуры в прошлом году, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. На юге России на активности предприятий также сказались экстремально тяжелые погодные условия – возвратные заморозки, маловодье и засуха. Они ударили по рентабельности агробизнеса, добавил он. Тренд на спад закупки техники продолжался и в I квартале 2026 г., уточнил собеседник.
По его словам, за прошлый год объем закупаемой агрохолдингом техники незначительно снизился, поэтому на данный момент в компании наблюдают за ситуацией на рынке, чтобы корректировать планы обновления парка в соответствии с ситуацией.
В прошлом году «Росагролизинг» передал аграриям 13 500 единиц сельхозтехники. В этом году компания намерена сохранить объемы поставок на уровне прошлого года, сообщал ТАСС. В этом году «Росагролизингу» выделено из федерального бюджета 15 млрд руб. Эти средства направят на закупку 6600 единиц сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.
Возможности аграриев ограничены дорогими кредитами и снижением рентабельности до 13% (-2 п. п.), говорит руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константин Власов.
Сложности с покупкой новой техники вынуждают сельхозпроизводителей увеличивать затраты на ремонт для поддержания имеющегося парка. При этом доля комбайнов и тракторов, которые работают свыше нормативного срока, уже составляет около 50%, считает эксперт.
По оценке Strategy Partners, потенциал роста спроса на сельхозтехнику оценивается в 42 000 единиц в год с учетом того, что «нормальное» обновление техники происходит раз в 10 лет. Оценка не учитывает имеющийся дефицит, а также сельхозтехнику, чей срок эксплуатации превышает 10 лет.
По мере снижения ключевой ставки можно ожидать замедления темпов снижения отгрузки сельхозтехники на российский рынок, полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Вероятно, это произойдет уже во втором полугодии 2026 г., а улучшение общей ситуации начнется не раньше 2027 г., допускает он.
Руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям агропромышленного сектора компании ДРТ Антон Кочетков прогнозирует, что рынок производства сельхозтехники ждет стагнация в 2026 г. Стабилизация и рост продаж возможны в этом году при снижении ключевой ставки и увеличении финансирования мер господдержки, резюмировал он.
Ключевая ставка в начале 2025 г. достигла максимума в новейшей истории страны – 21%. В течение года Банк России постепенно снижал ее до 16% годовых. С начала 2026 г. ЦБ в два приема снизил ее еще на 100 базисных пунктов до 15%.