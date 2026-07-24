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В «Пулково» изменили расписание после атак БПЛА на Петербург

Ведомости

Петербургский аэропорт «Пулково» обслуживает пассажиров по скорректированному расписанию. Скоплений людей нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Службы обеспечивают прием и выпуск рейсов, выполняется суточный план полетов.‍

Ночью в «Пулково» действовали ограничения на полеты. Ранним утром он приступил к обслуживанию рейсов. По данным на 6:00 по мск порядка 50 рейсов задерживались более двух часов. С запасных аэродромов ожидались 15 рейсов.

Что известно об атаке на склады Wildberries в Ленобласти

Политика / Армия и спецслужбы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью в небе над Ленобластью было уничтожено 59 БПЛА, есть раненые. Утром БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Петербурге на Московском шоссе. Ведется ликвидация последствий.

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