Россия увеличила экспорт сельхозпродукции в Африку на 40%

В стоимостном выражении показатель также увеличился на 35% и составил $2,9 млрд. Большую часть поставок из России в Африку заняла пшеница – около 10,2 млн т. В тройку товаров-лидеров также вошли ячмень (234 000 т) и соевое масло (свыше 158 000 т). Четвертую и пятую строки рейтинга заняли жмых и шрот из семян подсолнечника (более 95 000 т) и свекловичный жом с добавкой мелассы (объем экспорта превысил 64 000 т).