Россия увеличила экспорт сельхозпродукции в Африку на 40%
Российский экспорт продукции АПК в страны Африки вырос на 40% в натуральном выражении до 11 млн т в первом полугодии в сравнении с тем же периодом 2025 г., сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».
В стоимостном выражении показатель также увеличился на 35% и составил $2,9 млрд. Большую часть поставок из России в Африку заняла пшеница – около 10,2 млн т. В тройку товаров-лидеров также вошли ячмень (234 000 т) и соевое масло (свыше 158 000 т). Четвертую и пятую строки рейтинга заняли жмых и шрот из семян подсолнечника (более 95 000 т) и свекловичный жом с добавкой мелассы (объем экспорта превысил 64 000 т).
Представители «Агроэкспорта» отметили, что наиболее популярной страной в Африке, куда поставляются российские товары АПК, стал Египет. За отчетный период объем экспорта составил 4,9 млн т против 3,8 млн т в январе - июне 2025 г. На Египет пришлось 44% от общего объема экспорта в страны Африки в натуральном выражении.
В мае министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что основными покупателями российской пшеницы выступают страны Африки и Ближнего Востока, на которые приходится 82% поставок. По ее словам, зерно из России импортируют более 100 стран, а доля РФ в мировом экспорте пшеницы достигает 20%. Первое место по объему поставок российской пшеницы уже несколько лет занимает Египет. Глава Минсельхоза также назвала Египет безусловным партнером России.