Лут: 82% экспорта пшеницы из РФ приходится на Африку и Ближний Восток
Основными покупателями российской пшеницы выступают страны Африки и Ближнего Востока, на которые приходится 82% поставок, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в «Сириусе».
По ее словам, зерно из России импортируют более 100 стран, а доля РФ в мировом экспорте пшеницы достигает 20%. Первое место по объему поставок российской пшеницы уже несколько лет занимает Египет.
«Египет является нашим безусловным партнером. Мы, со своей стороны, тоже всегда подтверждаем, что мы готовы обеспечивать во всем необходимом продовольственную безопасность Египта», – подчеркнула Лут.
По итогам текущего сельхозсезона (1 июля 2025 г. – 30 июня 2026 г.) экспорт зерна из России ожидается на уровне 60 млн т, что позволит стране сохранить мировое лидерство по поставкам пшеницы.
В мае «Ведомости. Юг» сообщали, что экспорт российской мягкой пшеницы через порты Кубани вырос на 65% с начала года. В апреле 2025 г. Россия нарастила экспорт пшеницы в страны Африки. В январе 2026 г. Лут заявляла, что к 2030 г. доля зерновых в российском продовольственном экспорте должна сократиться до 25% за счет наращивания поставок продукции с более высокой степенью переработки.