ОСК начала испытания круизного лайнера «Владимир Жириновский»
Специалисты Балтийского завода АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) приступили к первому этапу заводских ходовых испытаний круизного лайнера «Владимир Жириновский». Судно проекта PV300VD 24 июля вышло в акваторию Финского залива, где в реальных условиях проверят работу основных систем перед передачей заказчику, запланированной на осень 2026 г., сообщили в ОСК.
В рамках недельных испытаний специалисты проведут комплексную оценку эксплуатационных характеристик главных дизельных генераторов на различных режимах работы – от 20 до 110% мощности. Также будут проверены системы связи и навигации, управляемость судна с ходовой рубки и местных постов, а также общесудовые системы (водоснабжение, стоки, пожарные установки и вентиляция энергоотсеков).
На борту во время испытаний находятся сотрудники завода, представители компаний-поставщиков навигационного и электроэнергетического оборудования, Российского морского регистра судоходства и заказчика. Круизный лайнер рассчитан на 310 пассажиров и имеет четыре палубы. На борту предусмотрены рестораны, бары, бассейны и спа-салоны. После ввода в эксплуатацию сможет выполнять круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря.
Строительство лайнера началось в 2016 г. на АО «Судостроительный завод «Лотос» под первоначальным названием «Петр I». В 2024 г. судно переименовали во «Владимира Жириновского» к 80-летию политика. Сейчас работы по достройке продолжаются в Санкт-Петербурге. Накануне выхода на испытания состоялась церемония освящения судна, которую провел священник Николо-Богоявленского морского собора Санкт-Петербурга отец Виталий Дементьев.