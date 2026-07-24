ОСК начала испытания круизного лайнера «Владимир Жириновский»

На борту во время испытаний находятся сотрудники завода, представители компаний-поставщиков навигационного и электроэнергетического оборудования, Российского морского регистра судоходства и заказчика. Круизный лайнер рассчитан на 310 пассажиров и имеет четыре палубы. На борту предусмотрены рестораны, бары, бассейны и спа-салоны. После ввода в эксплуатацию сможет выполнять круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря.