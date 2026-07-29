Власти Казахстана: Wildberries не обращался за складами

В министерстве отметили, что при поступлении соответствующих предложений их рассмотрят с учетом национальных интересов и в соответствии с законодательством Казахстана. В ведомстве также добавили, что для министерства «принципиально важно, чтобы любые проекты международных компаний реализовывались на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов страны, создавали дополнительные возможности для отечественных предпринимателей и сопровождались инвестициями в экономику Казахстана».