Власти Казахстана: Wildberries не обращался за складами
Компания Wildberries не обращалась к министерству торговли и интеграции Казахстана за дополнительными складскими мощностями на территории республики. Об этом сообщается на сайте казахстанского ведомства.
В министерстве отметили, что при поступлении соответствующих предложений их рассмотрят с учетом национальных интересов и в соответствии с законодательством Казахстана. В ведомстве также добавили, что для министерства «принципиально важно, чтобы любые проекты международных компаний реализовывались на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов страны, создавали дополнительные возможности для отечественных предпринимателей и сопровождались инвестициями в экономику Казахстана».
Ранее «Коммерсантъ» писал про планы группы RWB, в которую входит Wildberries, найти складские помещения на 100 000 кв. м в Казахстане намерением обезопасить товары от ударов украинских БПЛА. В группе также сообщили, что в странах присутствия компании планово строятся логистические объекты. Их часть в скором времени будет введена в эксплуатацию.
Издание также сообщило со ссылкой на RWB, что компания возводит рядом с Алма-Атой склад площадью более 100 000 кв. м. Еще один объект на 160 000 кв. м строится в Астане, ожидается, что он будет введен в 2027 г.