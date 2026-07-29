Около 95% быстрорастущих компаний применяют ИИ как рабочий инструмент

1 апреля «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Axenix и Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ им. М. В. Ломоносова писали, что расходы малого бизнеса на внедрение агентов искусственного интеллекта (ИИ) за последние три года достигли 5–15 млн руб. Расходы среднего бизнеса составили от 30 млн до 60 млн руб., крупного – 200–300 млн руб., корпораций – превысили 950 млн руб.