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Главная / Бизнес /

Около 95% быстрорастущих компаний применяют ИИ как рабочий инструмент

Половина из них автоматизировала с помощью ИИ рутинные процессы
Ведомости

Около 95% быстрорастущий компаний в России применяют искусственный интеллект (ИИ) как рабочий инструмент, а 74% ставят его в топ приоритетов. Такие результаты получило аналитическое агентство Smart Ranking совместно с командой VK Cloud. В исследовании приняли участие более 100 компаний с ростом выручки выше 100%.

В 47% опрошенных компаниях технологическую стратегию определяет ИТ-подразделение, в 40% – маркетинг и продажи. Главным риском на ближайшие два года для 49% руководителей является дефицит специалистов (39%). Этот риск опережает даже финансовые ограничения. Самые дефицитные компетенции в сфере – это AI/ML-эксперты (58%) и системные архитекторы (42%).

Базовым условием для создания продукта 71% называет облако. Следующим этапом идет настройка мультиоблачности, контроль облачных расходов и повышение отказоустойчивости. Кроме того, кибербезопасность стала для бизнеса операционной задачей. Среди опрошенных компаний 66% уверены, что способны восстановить ИТ-системы после кибератаки за 24 часа. В ближайший год 58% собираются ввести многофакторную аутентификации.

Аналитики отметили, что в большинстве быстрорастущих компаний отсутствуют legacy-системы, то есть устаревшая ИТ-инфраструктура с высокой стоимостью обслуживания и низкой совместимостью с современными решениями. Среди крупных корпораций с такой проблемой сталкиваются 78%. Новые компании изначально строили инфраструктуру на современном стеке.

1 апреля «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Axenix и Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ им. М. В. Ломоносова писали, что расходы малого бизнеса на внедрение агентов искусственного интеллекта (ИИ) за последние три года достигли 5–15 млн руб. Расходы среднего бизнеса составили от 30 млн до 60 млн руб., крупного – 200–300 млн руб., корпораций – превысили 950 млн руб. 

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