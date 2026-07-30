Зерновые терминалы Новороссийска скоро возобновят прием автотранспорта

Накануне аналитический центр «Русагротранса» незначительно снизил прогноз экспорта пшеницы в июле – на 0,1 млн т до 1,9 млн т (уровень прошлого года). По данным аналитиков, с 1 по 27 июля отгружено 1,6 млн т пшеницы. В августе они ожидают роста экспорта пшеницы в сравнении с июньским прогнозом в 2 раза и более – до 3–3,5 млн т.