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Зерновые терминалы Новороссийска скоро возобновят прием автотранспорта

Елена Орехова

Глубоководные зерновые терминалы морского порта Новороссийск в ближайшее время возобновят прием автотранспорта в штатном режиме, говорится в комментарии Союза экспортеров и производителей зерна в ответ на запрос «Ведомостей».

28 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что три крупнейших глубоководных зерновых терминала Черного моря – КСК, Новороссийский зерновой терминал и ЗТКТ в Тамани – временно прекратили прием зерна автотранспортом.

«На некоторых из глубоководных зерновых терминалов морского порта Новороссийск введены временные ограничения на прием грузов, доставляемых автомобильным транспортом», – подтвердили в союзе.

Мера является краткосрочной, в ближайшее время прием автотранспорта возобновится в штатном режиме. Решение ввести временные ограничения обусловлено высокой интенсивностью подхода зерновых составов по железнодорожной сети. Негативного влияния на совокупные объемы экспорта российской зерновой продукции оно не окажет, заявили в союзе.

Накануне аналитический центр «Русагротранса» незначительно снизил прогноз экспорта пшеницы в июле – на 0,1 млн т до 1,9 млн т (уровень прошлого года). По данным аналитиков, с 1 по 27 июля отгружено 1,6 млн т пшеницы. В августе они ожидают роста экспорта пшеницы в сравнении с июньским прогнозом в 2 раза и более – до 3–3,5 млн т.

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