Китайские рекламодатели почти втрое увеличили бюджеты в «VK Рекламе»

В феврале представитель VK сообщил «Ведомостям», что в 2025 г. на продвижение своих товаров и услуг на площадках компании рекламодатели из-за рубежа потратили 3,8 млрд руб. (за вычетом НДС), что на 12% больше аналогичного показателя 2024 г. Значительная доля вложений зарубежных рекламодателей на площадках VK – 69% – приходится на китайские компании. В сравнении с 2024 г. их затраты на продвижение выросли на 18% и превысили 2,6 млрд руб. Наибольшую рекламную активность в прошлом году, как уточнил он, проявили китайские компании из категорий «Игры», «Отдых и развлечения» и «Электронная коммерция».