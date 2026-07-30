Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BTBR121,99-0,24%CNY Бирж.11,79-0,05%IMOEX2 255,11+0,8%RTSI895,2+0,8%RGBI115,7+0,58%RGBITR776,98+0,6%
Главная / Бизнес /

Китайские рекламодатели почти втрое увеличили бюджеты в «VK Рекламе»

Ведомости

Рекламодатели из Китая в первом полугодии увеличили расходы на продвижение в «VK Рекламе» в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом сообщили в VK.

Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 млрд руб., а количество китайских рекламодателей выросло на 62%, уточнили в компании. Расходы на продвижение игр увеличились в 2,7 раза год к году и сохранили за этой категорией статус крупнейшей по объему рекламных бюджетов среди китайских клиентов платформы. Существенный рост также показали электронная коммерция, где бюджеты выросли в 2,3 раза, и категория B2B-продаж, прибавившая 50%.

В компании отметили, что самым востребованным форматом остается универсальное объявление, позволяющее автоматически адаптировать тексты и креативы под различные площадки размещения. Одновременно китайские компании значительно нарастили инвестиции в видеорекламу: бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза.

Зарубежные компании увеличили инвестиции в продвижение своих товаров на VK

Медиа

«Китайский бизнес – драйвер роста российского рекламного рынка. Компании из этой страны уверенно удерживают статус главного рекламодателя-нерезидента», – заявила операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик. По ее словам, игровой сегмент остается крупнейшим по бюджетам, при этом растет интерес и к продвижению других товарных категорий.

В феврале представитель VK сообщил «Ведомостям», что в 2025 г. на продвижение своих товаров и услуг на площадках компании рекламодатели из-за рубежа потратили 3,8 млрд руб. (за вычетом НДС), что на 12% больше аналогичного показателя 2024 г. Значительная доля вложений зарубежных рекламодателей на площадках VK – 69% – приходится на китайские компании. В сравнении с 2024 г. их затраты на продвижение выросли на 18% и превысили 2,6 млрд руб. Наибольшую рекламную активность в прошлом году, как уточнил он, проявили китайские компании из категорий «Игры», «Отдых и развлечения» и «Электронная коммерция».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь