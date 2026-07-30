Китайские рекламодатели почти втрое увеличили бюджеты в «VK Рекламе»
Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 млрд руб., а количество китайских рекламодателей выросло на 62%, уточнили в компании. Расходы на продвижение игр увеличились в 2,7 раза год к году и сохранили за этой категорией статус крупнейшей по объему рекламных бюджетов среди китайских клиентов платформы. Существенный рост также показали электронная коммерция, где бюджеты выросли в 2,3 раза, и категория B2B-продаж, прибавившая 50%.
В компании отметили, что самым востребованным форматом остается универсальное объявление, позволяющее автоматически адаптировать тексты и креативы под различные площадки размещения. Одновременно китайские компании значительно нарастили инвестиции в видеорекламу: бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза.
«Китайский бизнес – драйвер роста российского рекламного рынка. Компании из этой страны уверенно удерживают статус главного рекламодателя-нерезидента», – заявила операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик. По ее словам, игровой сегмент остается крупнейшим по бюджетам, при этом растет интерес и к продвижению других товарных категорий.
В феврале представитель VK сообщил «Ведомостям», что в 2025 г. на продвижение своих товаров и услуг на площадках компании рекламодатели из-за рубежа потратили 3,8 млрд руб. (за вычетом НДС), что на 12% больше аналогичного показателя 2024 г. Значительная доля вложений зарубежных рекламодателей на площадках VK – 69% – приходится на китайские компании. В сравнении с 2024 г. их затраты на продвижение выросли на 18% и превысили 2,6 млрд руб. Наибольшую рекламную активность в прошлом году, как уточнил он, проявили китайские компании из категорий «Игры», «Отдых и развлечения» и «Электронная коммерция».