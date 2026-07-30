Из-за атак на Wildberries в Ленобласти ущерб понесли 1500 продавцов

Ночью 24 июля беспилотники совершили массированную атаку на Ленобласть и Санкт-Петербург. Над регионом было уничтожено 59 БПЛА. На складах Wildberries в Новосаратовке после попадания БПЛА начался пожар, пострадали три человека. В Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи.