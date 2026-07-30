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Из-за атак на Wildberries в Ленобласти ущерб понесли 1500 продавцов

Ведомости

В связи с пожаром на складах Wildberries пострадали около 1500 продавцов в Ленобласти. Их товары сгорели или пострадали, нанесена значительная сумма ущерба, заявил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, Wildberries принимает меры, но и правительство поддержит своих производителей.

«Дадим льготный заем на пополнение оборотных средств, чтобы люди не выбивались из предпринимательского ритма и могли оперативно восстановить товарные позиции», – пообещал Дрозденко.

Что известно об атаке на склады Wildberries в Ленобласти

Политика / Армия и спецслужбы

Губернатор добавил, что поручил экономическому блоку организовать со следующей недели работу регионального штаба по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона. Будет запущена горячая линия. Дрозденко также поручил экономическому блоку проработать дополнительные меры помощи, если льготного займа на «оборотку» не хватит для полноценного восстановления.

Ночью 24 июля беспилотники совершили массированную атаку на Ленобласть и Санкт-Петербург. Над регионом было уничтожено 59 БПЛА. На складах Wildberries в Новосаратовке после попадания БПЛА начался пожар, пострадали три человека. В Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи.

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