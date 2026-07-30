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Главная / Бизнес /

Мексиканские туроператоры обсуждают с авиакомпаниями РФ прямые чартерные рейсы

Ведомости

Мексиканские туроператоры обсуждают с российскими авиакомпаниями запуск прямых чартерных рейсов. Об этом заявил посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас на пресс-конференции «Visit Mexico: презентация туристического направления «Мексиканские Карибы».

«Идея приглашения делегации из Мексики заключается как раз в том, чтобы придать импульс идее запуска если не коммерческих регулярных рейсов, то хотя бы чартерных, чтобы перевозить туристов. <...>Речь идет о двух-трех компаниях»,  – сказал Мехиас (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Совета по продвижению туризма штата Кинтана-Роо Рейнальдо Дзиб Купуль подтвердил, что стороны готовы к диалогу, несмотря на сложности. Он сообщил, что переговоры будут проводиться с авиакомпаниями, которые ранее выполняли чартеры.

В июле 2023 г. Мехиас говорил, что возобновить прямое авиасообщение между Россией и Мексикой в обозримом будущем будет сложно, но предполагал рассмотрение запуска альтернативных маршрутов через север.

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