Мексиканские туроператоры обсуждают с авиакомпаниями РФ прямые чартерные рейсы
Мексиканские туроператоры обсуждают с российскими авиакомпаниями запуск прямых чартерных рейсов. Об этом заявил посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас на пресс-конференции «Visit Mexico: презентация туристического направления «Мексиканские Карибы».
«Идея приглашения делегации из Мексики заключается как раз в том, чтобы придать импульс идее запуска если не коммерческих регулярных рейсов, то хотя бы чартерных, чтобы перевозить туристов. <...>Речь идет о двух-трех компаниях», – сказал Мехиас (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Совета по продвижению туризма штата Кинтана-Роо Рейнальдо Дзиб Купуль подтвердил, что стороны готовы к диалогу, несмотря на сложности. Он сообщил, что переговоры будут проводиться с авиакомпаниями, которые ранее выполняли чартеры.
В июле 2023 г. Мехиас говорил, что возобновить прямое авиасообщение между Россией и Мексикой в обозримом будущем будет сложно, но предполагал рассмотрение запуска альтернативных маршрутов через север.