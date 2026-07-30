Мексиканские туроператоры обсуждают с авиакомпаниями РФ прямые чартерные рейсы

«Идея приглашения делегации из Мексики заключается как раз в том, чтобы придать импульс идее запуска если не коммерческих регулярных рейсов, то хотя бы чартерных, чтобы перевозить туристов. <...>Речь идет о двух-трех компаниях», – сказал Мехиас (цитата по «РИА Новости»).