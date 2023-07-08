Посол Мексики назвал сложным возобновление прямых рейсов с Россией

По его словам, представители аэропорта «Внуково» сообщили мексиканской стороне, что есть возможность летать через Северный полюс, однако это будет зависеть не от мексиканского правительства, а от частных компаний, пояснил посол. Такие перелеты возможны на дальнемагистральных самолетах, которые есть только у крупных компаний, «а их партнеры обычно – в странах, которые ввели санкции против России», добавил Мехиас. Он уточнил, что раньше ежемесячно из России в Мексику выполнялось 27 полетов, сейчас россияне могут улететь в страну только с пересадкой в Турции и ОАЭ.