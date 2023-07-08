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Общество

Посол Мексики назвал сложным возобновление прямых рейсов с Россией

Ведомости

Возобновить прямое авиасообщение между Россией и Мексикой в обозримом будущем будет сложно, но можно рассмотреть запуск альтернативных маршрутов через север, заявил «РИА Новости» посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

«К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно. Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно», – сказал Мехиас. 

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По его словам, представители аэропорта «Внуково» сообщили мексиканской стороне, что есть возможность летать через Северный полюс, однако это будет зависеть не от мексиканского правительства, а от частных компаний, пояснил посол. Такие перелеты возможны на дальнемагистральных самолетах, которые есть только у крупных компаний, «а их партнеры обычно – в странах, которые ввели санкции против России», добавил Мехиас. Он уточнил, что раньше ежемесячно из России в Мексику выполнялось 27 полетов, сейчас россияне могут улететь в страну только с пересадкой в Турции и ОАЭ.

В марте в российском МИДе заявили, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в их числе назывались Мексика и Саудовская Аравия. Там отмечали, что проекты межправительственных соглашений находятся на различных стадиях проработки.

С июля россияне могут улететь прямым рейсом на Кубу. Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») начала выполнять прямые рейсы, сообщалось, что лайнеры Boeing 777 два раза в неделю будут летать на кубинский курорт Варадеро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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