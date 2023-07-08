Посол Мексики назвал сложным возобновление прямых рейсов с Россией
Возобновить прямое авиасообщение между Россией и Мексикой в обозримом будущем будет сложно, но можно рассмотреть запуск альтернативных маршрутов через север, заявил «РИА Новости» посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
«К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно. Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно», – сказал Мехиас.
По его словам, представители аэропорта «Внуково» сообщили мексиканской стороне, что есть возможность летать через Северный полюс, однако это будет зависеть не от мексиканского правительства, а от частных компаний, пояснил посол. Такие перелеты возможны на дальнемагистральных самолетах, которые есть только у крупных компаний, «а их партнеры обычно – в странах, которые ввели санкции против России», добавил Мехиас. Он уточнил, что раньше ежемесячно из России в Мексику выполнялось 27 полетов, сейчас россияне могут улететь в страну только с пересадкой в Турции и ОАЭ.
В марте в российском МИДе заявили, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в их числе назывались Мексика и Саудовская Аравия. Там отмечали, что проекты межправительственных соглашений находятся на различных стадиях проработки.