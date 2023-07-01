Россия с 1 июля возобновила авиасообщение с Кубой
Перевозчик будет выполнять рейсы по четвергам и субботам, в дальнейшем в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться, уточнили в кабмине. Ожидается, что совокупный пассажиропоток с учетом чартерных и регулярных рейсов может составить порядка 150 000 человек по итогам года, что, как пояснили в правительстве, соответствует допандемийным показателям.
19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Кубой с июля. Он уточнил, что это делается по поручению президента и «соответствующие директивы» были даны компании «Аэрофлот». 18 мая вице-премьер также рассказал, что Россия планирует увеличить количество прямых чартерных рейсов на Кубу с конца мая. Тогда он объяснил это ростом турпотока и «большой популярностью» курортов на острове у граждан РФ.