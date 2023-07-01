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Общество

Россия с 1 июля возобновила авиасообщение с Кубой

Ведомости

Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») с 1 июля начала выполнять прямые рейсы на Кубу, лайнеры Boeing 777 два раза в неделю будут летать на кубинский курорт Варадеро, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Перевозчик будет выполнять рейсы по четвергам и субботам, в дальнейшем в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться, уточнили в кабмине. Ожидается, что совокупный пассажиропоток с учетом чартерных и регулярных рейсов может составить порядка 150 000 человек по итогам года, что, как пояснили в правительстве, соответствует допандемийным показателям.

Ранее по теме: Чернышенко: турпоток на Кубу с запуском рейсов превысит допандемийный

19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Кубой с июля. Он уточнил, что это делается по поручению президента и «соответствующие директивы» были даны компании «Аэрофлот». 18 мая вице-премьер также рассказал, что Россия планирует увеличить количество прямых чартерных рейсов на Кубу с конца мая. Тогда он объяснил это ростом турпотока и «большой популярностью» курортов на острове у граждан РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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