Россия с 1 июля возобновила авиасообщение с Кубой

19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Кубой с июля. Он уточнил, что это делается по поручению президента и «соответствующие директивы» были даны компании «Аэрофлот». 18 мая вице-премьер также рассказал, что Россия планирует увеличить количество прямых чартерных рейсов на Кубу с конца мая. Тогда он объяснил это ростом турпотока и «большой популярностью» курортов на острове у граждан РФ.