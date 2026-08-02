FT: в Неваде обнаружили крупнейшее в США месторождение вольфрама
В американском штате Невада обнаружили крупнейшее в стране месторождение вольфрама. Однако разработка части месторождения может оказаться невозможной из-за позиции NASA, сообщила Financial Times.
По данным издания, месторождение выявила компания 3 Proton Lithium (3PL) в ходе буровых работ на проекте Railroad Valley Minerals. Объем ресурсов оценивается в 1,78 млн т. Компания оценивает их стоимость примерно в $152 млрд исходя из текущих рыночных цен.
При этом оценка не включает участок, где бурение запрещено NASA. В агентстве заявляют, что около трети территории используется для калибровки спутниковых приборов и отслеживания сигналов, поступающих с космических аппаратов, поэтому добыча полезных ископаемых может помешать этой работе.
Как отмечает FT, с февраля 2025 г. цены на вольфрам выросли почти на 600% на фоне высокого спроса со стороны оборонной и аэрокосмической промышленности, а также экспортных ограничений Китая, который контролирует около 80% мирового рынка этого металла.
Компания 3PL уже обратилась к администрации президента США Дональда Трампа и конгрессу с просьбой отменить введенный в 2023 г. запрет на разведку и добычу полезных ископаемых на части территории проекта. В NASA заявили, что позиция ведомства остается неизменной. Аналитики, опрошенные FT, считают, что даже в случае урегулирования спора разработка месторождения может начаться не раньше чем через пять лет.
Вольфрам является ключевым металлом для стратегически важных отраслей. Его применяют в оборонной промышленности, авиастроении, машиностроении, электронике и энергетике. Благодаря высокой прочности и устойчивости к высоким температурам вольфрам используется в производстве боеприпасов, ракетных двигателей и других высокотехнологичных изделий.