FT: в Неваде обнаружили крупнейшее в США месторождение вольфрама

Компания 3PL уже обратилась к администрации президента США Дональда Трампа и конгрессу с просьбой отменить введенный в 2023 г. запрет на разведку и добычу полезных ископаемых на части территории проекта. В NASA заявили, что позиция ведомства остается неизменной. Аналитики, опрошенные FT, считают, что даже в случае урегулирования спора разработка месторождения может начаться не раньше чем через пять лет.