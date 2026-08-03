Segezha привлечет китайских партнеров к строительству нового биохимкомплекса
Подконтрольный АФК «Система» лесопромышленный холдинг Segezha Group привлечет китайских партнеров к строительству нового биотехнологического комплекса «Новоенисейский ЛХК/Тайга» в Енисейском районе Красноярского края. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Проект предполагает переработку древесины и выпуск линейки высокомаржинальной продукции. «Новоенисейский ЛХК/Тайга» планируется адаптировать под возможности китайского и российского лесоперерабатывающего машиностроения. Уже запланированы совместные испытания и организация в России производства лесозаготовительной техники, создание сервисных и складских центров, а также разработка финансовых инструментов.
В Segezha Group рассказали, что компания скоро выйдет на китайский рынок с древесными гранулами (пеллетами). Пилотный проект по организации поставок пройдет в одной из северных провинций КНР. Стороны также согласовали целесообразность дополнения инвестиционного и торгового направлений сотрудничества в сфере низкоуглеродного и научно-технического сотрудничества в лесной отрасли.
Выручка Segezha по МСФО за 2025 г. снизилась на 12% до 89,2 млрд руб. Чистый убыток составил 88,4 млрд руб. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2025 г. сократился более чем вдвое, до 67 млрд руб. по сравнению со 147,8 млрд руб. на конец 2024 г.