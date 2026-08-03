Бывшие владельцы AB InBev продали часть акций пивоварни на 731 млн евро

Как писали «Ведомости» 10 июля, выпуск пива и пивных напитков в России по итогам 2025 г. сократился на 0,8% до 901 млн дал, следует из информации Росалкогольтабакконтроля (РАТК). При этом, как отмечают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) со ссылкой на данные службы, розничные продажи этого товара снизились на 15,7% до 702,6 млн дал. Получается, что разрыв между двумя показателями за год увеличился в 2,6 раза – с 75 млн дал в 2024 г. почти до 200 млн дал в прошлом году.