Бывшие владельцы AB InBev продали часть акций пивоварни на 731 млн евро
Некоторые из бывших семейных владельцев Anheuser-Busch InBev сократили свою долю в крупнейшей в мире пивоваренной компании, продав пакет акций примерно на 731 млн евро. Об этом сообщило Bloomberg.
По данным агентства, люксембургская Eugénie Patri Sébastien предложила около 10 млн акций AB InBev по цене 73,10 евро за бумагу. После объявления о размещении акции компании на открытии торгов в понедельник подешевели примерно на 2,5% до 73,32 евро. Цена размещения оказалась на 2,8% ниже уровня закрытия торгов 31 июля.
AB InBev выпускает бренды Stella Artois, Corona, Michelob Ultra и др. Компания сформировалась в результате серии крупных слияний и поглощений, начавшихся в 1980-х гг. Одним из ключевых этапов стало объединение бельгийской Interbrew и бразильской Ambev, после чего последовали приобретения мексиканской Grupo Modelo и британской SABMiller.
Эжени Патри Себастьен управляет интересами части бельгийских акционеров, включая семьи Ван Дамм, де Мевиус и де Спельберх. Их участие отражает сложную структуру собственности, сложившуюся после многолетней консолидации пивоваренного бизнеса.
На прошлой неделе AB InBev сообщила, что спонсорство чемпионата мира по футболу поддержало спрос на Michelob Ultra в США и ряд брендов в Мексике, однако этого оказалось недостаточно для компенсации слабых объемов продаж в других регионах, включая Китай.
К закрытию торгов 31 июля акции AB InBev выросли на 37% с начала 2026 г., что сделало компанию одной из лучших по динамике в индексе Euro Stoxx 50.
Как писали «Ведомости» 10 июля, выпуск пива и пивных напитков в России по итогам 2025 г. сократился на 0,8% до 901 млн дал, следует из информации Росалкогольтабакконтроля (РАТК). При этом, как отмечают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) со ссылкой на данные службы, розничные продажи этого товара снизились на 15,7% до 702,6 млн дал. Получается, что разрыв между двумя показателями за год увеличился в 2,6 раза – с 75 млн дал в 2024 г. почти до 200 млн дал в прошлом году.