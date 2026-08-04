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«Честный знак» заблокировал более 70 000 бутылок напитков из Армении

Ведомости

«Честный знак» заблокировал более 70 000 бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении по поручению Роспотребнадзора. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

Блокировка затронула отдельные партии минеральной питьевой лечебно-столовой воды «БЖНИ» (BJNI), природной питьевой воды (в том числе и детской) «Просто Азбука» и безалкогольных газированных напитков «Мохито».

«В настоящий момент реализация указанных Роспотребнадзором партий запрещена в розничных и онлайн-каналах до завершения всех необходимых проверок. Система маркировки интегрирована с каждой кассой страны, что позволяет мгновенно обеспечить механизм защиты потребителей», – отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Юсупов добавил, что с начала 2026 г. «Честный знак» предотвратил продажу 48 млн бутылок питьевой воды с нарушениями сроков годности и обязательных требований.

Причиной блокировки послужило возможное причинение вреда жизни и здоровью граждан РФ. По словам представителя пресс-службы, производители нарушили обязательные требования к продукции. При этом блокировка затрагивает только партии, произведенные в определенные даты, и не распространяется на остальную продукцию.

28 апреля «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировал продажу газированной воды «Джермук», которая поставляется из Армении. Как сообщил Юсупов, в обороте находилось 338 000 бутылок. В Роспотребнадзоре объяснили свое требование «необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ».

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