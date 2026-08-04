«Честный знак» заблокировал более 70 000 бутылок напитков из Армении

Причиной блокировки послужило возможное причинение вреда жизни и здоровью граждан РФ. По словам представителя пресс-службы, производители нарушили обязательные требования к продукции. При этом блокировка затрагивает только партии, произведенные в определенные даты, и не распространяется на остальную продукцию.