Склад «М.Видео» остановил работу после атаки БПЛА в Подмосковье
Один из складов «М.Видео» в Московской области остановил работу после удара БПЛА. Об этом сообщили в представительстве компании.
«В районе одного из складов в Подмосковье в настоящее время действуют усиленные меры безопасности. Мы сообщим всем партнерам маркетплейса «М.Видео» о возобновлении работы склада после снятия ограничений», – говорится в сообщении.
Работники «М.Видео» находятся в безопасности, пострадавших нет. Также не получили повреждения товары компании, находящиеся на партнерских складах.
Ночью 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. При ночных ударах погибли пять человек.