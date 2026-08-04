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Склад «М.Видео» остановил работу после атаки БПЛА в Подмосковье

Ведомости

Один из складов «М.Видео» в Московской области остановил работу после удара БПЛА. Об этом сообщили в представительстве компании.

«В районе одного из складов в Подмосковье в настоящее время действуют усиленные меры безопасности. Мы сообщим всем партнерам маркетплейса «М.Видео» о возобновлении работы склада после снятия ограничений», – говорится в сообщении.

Работники «М.Видео» находятся в безопасности, пострадавших нет. Также не получили повреждения товары компании, находящиеся на партнерских складах.

Ночью 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. При ночных ударах погибли пять человек.

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