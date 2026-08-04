Нижегородская УФАС заподозрила три АЗС в необоснованном повышении цен
Управление Федеральной антимонопольной службы Нижегородской области выдало предупреждение трем АЗС из-за неоправданного повышения цен на топливо. Об этом сообщили на сайте ведомства.
«В результате мониторинга установлено изменение розничных цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95, реализуемые на АЗС ООО «ВНП», ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг», – говорится в публикации.
Антимонопольное ведомство выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях компаний, а рост цен может быть экономически необоснованным. Подобные действия могут нанести ущерб интересам потребителей, поскольку им навязываются невыгодные условия договора.
Ранее территориальные органы ФАС возбудили дело и выдали предупреждения региональным операторам АЗС. По данным ведомства, некоторые владельцы автозаправочных станций отказались от самостоятельной ценовой политики. При разной себестоимости бензина АИ-92 они неоднократно одновременно повышали розничные цены до одинакового уровня.