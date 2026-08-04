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ФАС возбудила дело и выдала предупреждения операторам АЗС в регионах РФ

Ведомости

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили уголовное дело и выдали предупреждение операторам региональных АЗС. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении двух сетей АЗС. Предприниматели, реализующие моторное топливо в городе Бийске на пяти автозаправках Evolution и EVO, подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью установления и поддержания цен», – отметили в ФАС.

Мониторинг показал, что владельцы этих автозаправочных станций отказались от самостоятельного ценообразования. Несмотря на разную себестоимость бензина АИ-92, они неоднократно одновременно поднимали розничные цены до одного уровня.

Красноярское УФАС выдало предупреждение компании ООО «Регион 24». За последние два месяца она повышала цены на топливо, не предоставив убедительных оснований. В результате стоимость топлива превысила как цены вертикально интегрированных нефтяных компаний, так и уровень инфляции.

Брянское УФАС выдало предупреждения четырем компаниям, владеющим АЗС под брендом «Люкс-Ойл». Им предписано снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня.

Нижегородское УФАС выдало предупреждения трем компаниям: ООО «ВНП» (сеть АЗС IRBIS), ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг» (сеть АЗС «ОПТИ»). В действиях компаний выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в связи с изменением розничных цен на бензин.

Херсонское УФАС выявило компании, которые с начала июня 2026 г. изменили цены на бензин и дизельное топливо. Ведомство выдало два предупреждения: одному из операторов в Новотроицком муниципальном округе и ООО «ЮГ ОЙЛ», которое продает бензин АИ-95 в Ивановском муниципальном округе.

Ямало-Ненецкое УФАС приняло меры в отношении АО «Газонаполнительная станция», которое повысило цены на сжиженный углеводородный газ на автомобильной газозаправочной станции в городе Лабытнанги. В результате вмешательства ведомства розничная цена на СУГ была снижена.

Оренбургское УФАС направило предупреждения восьми продавцам газомоторного топлива. Ведомство зафиксировало повышение розничных цен на сжиженный углеводородный газ на автомобильных газозаправочных станциях. Компании обязаны устранить нарушения в десятидневный срок с момента получения предписания.

3 августа ФАС возбудила дело против Apple. Антимонопольная служба потребовала от компании установить на устройства с iOS мессенджер Мах и российский магазин приложений RuStore. Корпорация частично выполнила требования: с 27 июля в обновленной версии ПО появилась возможность выбрать российскую поисковую систему по умолчанию. Но предустановку мессенджера и магазина компания не обеспечила.

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