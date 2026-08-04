Путин подписал закон о запрете возврата активов иностранцам

Для отказа в возврате активов необходимо выполнение как минимум одного условия из двух групп критериев. Первая касается действий иностранного инвестора: публичная поддержка санкций против РФ, призывы к их введению, дискредитация ВС РФ, заявления о прекращении деятельности в России или ненадлежащее исполнение обязательств. Вторая связана с экономическими параметрами сделки: отклонение цены обратного выкупа от рыночной не менее чем на 25% либо дополнительные инвестиции российского приобретателя, позволившие сохранить работу предприятия.