Путин подписал закон о запрете возврата активов иностранцам

Путин подписал закон о запрете возврата активов иностранцамОн касается сделок с инвесторами из недружественных государств, заключенных после начала спецоперации
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет российским предпринимателям в судебном порядке отказать бывшим иностранным собственникам в возврате активов по соглашениям об обратном выкупе. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Отказ будет возможен, если соглашение об обратном выкупе имело нерыночный характер, а бывший собственник публично поддержал антироссийские санкции или совершил действия по дискредитации ВС РФ. Закон касается сделок с инвесторами из недружественных государств, заключенных после 22 февраля 2022 г.
Для отказа в возврате активов необходимо выполнение как минимум одного условия из двух групп критериев. Первая касается действий иностранного инвестора: публичная поддержка санкций против РФ, призывы к их введению, дискредитация ВС РФ, заявления о прекращении деятельности в России или ненадлежащее исполнение обязательств. Вторая связана с экономическими параметрами сделки: отклонение цены обратного выкупа от рыночной не менее чем на 25% либо дополнительные инвестиции российского приобретателя, позволившие сохранить работу предприятия.
Требование о прекращении права на обратный выкуп рассматривает Арбитражный суд Московской области. С иском могут обратиться нынешний владелец актива или профильное министерство. Иностранный инвестор в течение года после решения суда сможет потребовать компенсацию, но суд вправе уменьшить ее размер или полностью отказать в выплате.
Госдума приняла закон в третьем чтении 21 июля. Поправки внесены в закон «Об иностранных инвестициях». Новые нормы распространяются только на сделки с инвесторами из недружественных государств, подконтрольными им иностранными структурами, а также российскими юрлицами, находящимися под их контролем . Президент РФ Владимир Путин подписал указ о старте обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств еще в ноябре 2023 г.